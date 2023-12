Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, 18-Jähriger nach Einbrüchen und Körperverletzung festgenommen - Sulingen, Verkehrsunfall mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Bassum - Einbruch

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus in Neubruchhausen, Hallstedter Straße, eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht, anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Weyhe - 18-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat gestern Vormittag einen 18-jährigen Bremer festgenommen, nachdem dieser mehrere Einbrüche und eine Körperverletzung begangen hatte. Nach ersten Erkenntnissen war der 18-Jährige in der Nacht zu Donnerstag in Kirchweyhe in mehrere Wohnmobile eingebrochen und hatte sich in einem Wohnmobil häuslich eingerichtet. Als er am Donnerstag gegen 05.30 Uhr durch die Terrassentür in ein Haus in der Bahnhofstraße eindringen wollte, wurde er überrascht und flüchtete. Auf der Flucht geriet er am Bahnhof mit einem 39-Jährigen in Streit und verletzt diesen mit einem Messer. Anschließend flüchtete er und versteckte sich in einem der Wohnmobile. Als der Besitzer ihn dort antraf, flüchtete er erneut, konnte aber im Nahbereich von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Der 18-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.

Stemshorn - Diesel Diebstahl

Aus einem in den Dempwiesen abgestellten Bagger haben Unbekannte am Mittwochabend zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr rund 100 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und entwendet. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Diepholz - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 07.35 Uhr in Diepholz wurde der auffahrende 19-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer musste in der Mollerstraße vor der Einfahrt in den Kreisverkehr abbremsen und anhalten. Der 19-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr kollidierten an der Anschlussstelle B 214 / Abfahrt Sulingen Ost zwei Pkw. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin wollte nach rechts auf die B 214 einbiegen, übersah dabei aber den Pkw eines 60-jährigen Fahrers, der auf der B 214 unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren danach nicht mehr fahrbereit, sie mussten beide abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt mindestens 14000 Euro.

