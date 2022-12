POL-SU: Blitzer entwendet

Siegburg (ots) - Ein Polizeibeamter war am Donnerstag (29. Dezember) nach Feierabend in der Siegburger Innenstadt shoppen. In einem Warenhaus an der Kaiserstraße fiel ihm in der Parfümerie ein verdächtiger 25-jähriger Mann auf. Der Verdächtige steckte sich heimlich drei Parfümflakons im Wert von rund 300 Euro in die Jackentasche und verließ ohne zu bezahlen den Laden. Der zivil gekleidete Polizist forderte ...

mehr