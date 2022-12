Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizist in Zivil überführt Parfumdieb

Siegburg (ots)

Ein Polizeibeamter war am Donnerstag (29. Dezember) nach Feierabend in der Siegburger Innenstadt shoppen. In einem Warenhaus an der Kaiserstraße fiel ihm in der Parfümerie ein verdächtiger 25-jähriger Mann auf. Der Verdächtige steckte sich heimlich drei Parfümflakons im Wert von rund 300 Euro in die Jackentasche und verließ ohne zu bezahlen den Laden. Der zivil gekleidete Polizist forderte uniformierte Unterstützung an und folgte dem 25-Jährigen in eine Parfümerie am Marktplatz. Bevor es dort zu weiteren Diebstählen kommen konnte, griffen die Polizisten zu.

Da gegen den 25-jährigen Mann mit Wohnsitz in Sankt Augustin keine Haftgründe vorlagen, konnte er nach den polizeilichen Erstmaßnahmen wieder gehen. Die Beute wurde an das Warenhaus zurückgegeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Ladendiebstahls dauern an. #RheinSiegSicher (Bi)

