POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 09.12.2023

Diepholz (ots) - Bereits letzte Woche Dienstag, 28.11.23, kam es in Weyhe, An der Weide, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich grüner Mini, fuhr gegen 17.10 Uhr in der Straße An der Weide an einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbei. Dabei achtete er nicht auf den entgegenkommenden 69-jährigen Fahrer eines BMW und nahm ihm die ...

