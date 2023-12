Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kiosk-Mitarbeiter mit Messer bedroht

Mainz (ots)

Am Freitag gegen 05 Uhr geriet ein 26-jähriger Kiosk-Mitarbeiter in der Mainzer Innenstadt mit einem alkoholisierten Kunden in Streit und verwies diesen daraufhin des Geschäftes. Kurze Zeit später stand der Kunde, der aus Rüsselsheim stammt, mit einem Messer in der Hand wieder vor dem Kiosk. Als der Mann mit diesem das Ladengeschäft betrat, setzte der Kiosk-Mitarbeiter Pfefferpray gegen den 42-jährigen ein und rief die Polizei. Der Mann wurde schließlich von Einsatzkräften der Polizei im Bereich des Hauptbahnhofes festgestellt und fixiert, sein Begleiter hatte ihm bereits das Messer abgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Das Messer sowie das Pfefferspray wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt sowohl wegen Bedrohung gegen den Rüsselsheimer als auch bezüglich der Rechtmäßigkeit des Pfeffersprayeinsatzes.

