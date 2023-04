POL-SLS: Polizei sucht 69-jährige Frau in Rehlingen

Dillingen/Saar (ots) - Am Samstag, den 22.04.2023 gegen 16:00 Uhr, kam es in der Nähe des Lokschuppens in Dillingen / Saar zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 13-jährigen Jungens. Nach den bisherigen, polizeilichen Erkenntnissen war dieser gerade mit seinem 12-jährigen Freund am Spielen, als ein bislang unbekannter Täter den Rucksack des Jungen, welcher auf dem Boden lag, an sich nahm und mit diesem davonlief. Als ...

