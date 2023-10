POL-AC: Fahrzeug brennt in Alsdorf

Aachen (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in der Zollernstraße eine israelische Fahne von einem Mast vor dem Haus der StädteRegion entfernt und verbrannt. Mitarbeiter der StädteRegion bemerkten den Vorfall gegen 7 Uhr am Morgen und verständigten die Polizei. Der Staatsschutz der Aachener Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter abgeben können, ...

mehr