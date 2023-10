Polizei Aachen

POL-AC: Israelische Fahne verbrannt

Aachen (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in der Zollernstraße eine israelische Fahne von einem Mast vor dem Haus der StädteRegion entfernt und verbrannt. Mitarbeiter der StädteRegion bemerkten den Vorfall gegen 7 Uhr am Morgen und verständigten die Polizei. Der Staatsschutz der Aachener Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-35101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell