Polizei Aachen

POL-AC: Vermehrt Diebstähle aus Tiefgaragen: Polizei bittet um Achtsamkeit

Würselen (ots)

In den vergangenen zwei Wochen wurden etwa zwei Dutzend Fahrräder, E-Bikes und Pedelcs aus Tiefgaragen im Bereich Würselen entwendet. Die Ermittler der "EG Bike" vermuten, dass die Täter die Schließverzögerung der elektrischen Rolltore bewusst ausnutzen, um kurz nach den Berechtigten unbemerkt in die Garage zu gelangen. Häufig schließen die Tore erst nach 90 Sekunden oder mehr.

Die Polizei rät daher: Achten Sie darauf, dass kein Fremder nach Ihnen die Garage betritt. Die meisten elektrischen Tore lassen sich auch per Knopfdruck schließen. Schließen Sie das Tor sofort nachdem Sie in die Garage eingefahren sind. Sollten Sie unberechtigte Personen in der Garage antreffen, verständigen Sie umgehend die Polizei. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell