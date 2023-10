Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verkehrsunfall - PKW gegen Strommast

Sonsbeck (ots)

Samstag, 14.10.2023, 09:31 Uhr - Bei einem Verkehrsunfall auf der Marienbaumer Straße in Labbeck wurden zwei Personen verletzt. Ein PKW kollidierte mit einem Strommast und beschädigte diesen erheblich.

Am Samstagmorgen wurden die Einheiten Labbeck und Sonsbeck, der Rettungsdienst sowie die Polizei mit dem Stichwort "Person eingeklemmt" zur Marienbaumer Straße in Labbeck alarmiert. Dort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, wobei ein PKW in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der zweite PKW schleuderte in den Straßengraben und kollidierte dort mit einem hölzernen Strommast, wodurch dieser zerbrach.

Die Fahrzeuginsassen hatten die Fahrzeuge beim Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig verlassen können. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterien der Unfallfahrzeuge ab. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei und den zuständigen Energieversorger übergeben. Zur Reparatur des zerstörten Strommastes blieb die Marienbaumer Straße zunächst gesperrt.

