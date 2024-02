LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots) - Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Unfall am Montagmorgen in Nordhausen. Eine Autofahrerin befuhr kurz nach 5 Uhr die Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße. Dabei kollidierte das Fahrzeug der 63-Jährigen mit einer entgegenkommenden Straßenbahn. Infolge des Unfalls musste der Pkw abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

