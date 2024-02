Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hausflur mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und politisch motivierter Sachbeschädigung ermittelt die Polizei seit Sonntagabend in Nordhausen. Bislang unbekannte Täter hatten in einem Mehrfamilienhauses in der Ostrower Straße den Hausflur sowie einen Briefkasten und einen Schaukasten mit verfassungswidrigen Symbolen und einem fremdenfeindlich Schriftzug beschmiert. Die Tat ereignete sich am Sonntag im Zeitraum zwischen 4 Uhr und 20 Uhr. Die verfassungsfeindlichen Symbole wurden inzwischen unkenntlich gemacht. Wer hat etwas bemerkt und kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0037976

