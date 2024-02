LPI-NDH: Kennzeichen von Pkw entwendet

Ellrich (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Montag, gegen 5.55 Uhr, die Straße Am Stadttor. Auf Höhe der Nordhäuser Straße kam es zur Kollision mit einem jugendlichen Radfahrer, welcher die Nordhäuser Straße in Richtung Bahnhof auf dem linken Gehweg befuhr. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Zur genauen Unfallursache wird ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

