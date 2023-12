Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, L192, Lkr. Konstanz) Betrunken über Verkehrsinsel gefahren (18.12.2023)

Gaienhofen, L192 (ots)

Betrunken über eine Verkehrsinsel gefahren ist ein Autofahrer am Montagabend auf der Landesstraße 192 zwischen Gaienhofen und Horn. Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 23 Uhr von Horn in Richtung Hemmenhofen unterwegs. Dabei überfuhr der Mann geradewegs eine Verkehrsinsel und kollidiert mit einem Verkehrszeichen, wodurch an seinem Wagen erheblicher Schaden entstand. Ein Alkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Um den stark demolierten Peugeot kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

