POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall verletzt (18.12.2023)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall auf der Kreuzung der Remishofstraße und Theopont-Diez-Straße am Montagmorgen verletzt worden. Ein 60-Jähriger bog mit einem Mercedes von der Theopont-Diez-Straße nach rechts auf die Remishofstraße ab und kollidierte dabei mit einer bereits auf der Remishofstraße in Richtung Innenstadt fahrenden 17-jährigen Bikerin. Die junge Frau konnte einen Zusammenstoß trotz des Versuchs auszuweichen nicht mehr verhindern. Sie stürzte und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

