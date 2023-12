Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Renquishausen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Firmen "Am Windpark" ein (16.12.2023)

Renquishausen (ots)

In der Nacht auf Samstag ist es "Im Windpark" zu mehreren Einbrüchen in Firmengebäude gekommen. Im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 2 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden einer Firma für Medizintechnik, einer Firma für Präzisionstechnik, einer Firma für Werkzeugbau und eines metallverarbeitenden Betriebs. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Betriebsräume in denen sie weitere Schränke aufbrachen und einen geringen Bargeldbetrag und Elektronikartikel erbeuteten.

Zu den beiden Einbrechern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 20-30 Jahre alt und ungefähr 170-180 Zentimeter groß. Bekleidet waren sie mit hellen Jogginghosen, hellen Pullovern und Sturmhauben.

Zeugen, die in den Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Industriegebiet festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07463 9961-0, beim Polizeiposten Mühlheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell