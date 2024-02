Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall machen

Gerterode (ots)

Am 21. Dezember 2023 ereignete sich zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr in Gerterode ein Verkehrsunfall. Vermutlich beschädigte ein Lkw mit einem geschlossenen Aufbau einen Stromverteilerkasten, der im Bereich Karl-Marx-Straße und Bernteröder Weg stand. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Lkw, entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall, in unbekannte Richtung. An dem Fahrzeug ist vermutlich ein Schaden an der Fahrerseite in der Höhe 1 cm bis 40 cm und 120 cm bis 140 cm entstanden. Am Unfallort wurden Teile eines Spanngurts aufgefunden, an dem eine Art Krone abgebildet war. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und sucht nun nach Zeugen. Hinweisgeber zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug werden gebeten, sich telefonisch unter der 03606 / 6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0333089/2023

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell