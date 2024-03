Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Lkw umgekippt, Unfallflucht

Aalen (ots)

Michelfeld: Lkw umgekippt

Am Donnerstagabend gegen 17:15 Uhr fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer auf einem Betriebsgelände im Zeller Weg rückwärts und geriet dabei in ein Wasserrückhaltebecken. Der Lkw kippte um, hierbei wurde der Fahrer sowie drei Insassen im Alter von 37, 39 und 22 Jahren leicht verletzt. Die vier Männer kamen zur weiteren Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Crailsheim: Unfallflucht

Eine Verkehrsteilnehmerin fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr von einem Getränkemarkt auf die Haller Straße ein. Hierbei übersah sie eine 62-jährige Radfahrerin, welche auf der Haller Straße in Richtung Roßfeld unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch die Radfahrerin stürzte. Anschließend entfernte sich die Autofahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

