Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Powertraining bei der Polizei Schwäbisch Hall

Ein Dokument

Aalen (ots)

Die Polizei in Schwäbisch Hall öffnet ihre Türen für Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren die Interesse am Polizeiberuf haben. Am Mittwoch, den 27.03.2024 um 09 Uhr beginnt im Einsatztrainingszentrum in der Ringstraße 58 in Schwäbisch Hall ein Powertraining. Hier können sich die Jugendlichen sportlich betätigen und ein polizeiliches Einsatztraining miterleben. Bei einem vielfältigen Programm gibt die Polizei Einblicke in das sogenannte Abwehr- und Zugriffstraining, stellt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen verschiedene Aufgaben und führt schließlich durch das Polizeirevier Schwäbisch Hall in der Salinenstraße.

Interessenten können sich mit Lebenslauf und Passbild sowie ihrem aktuellen Zeugnis unter

aalen.berufsinfo@polizei.bwl.de

bewerben.

