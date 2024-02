LPI-SHL: Zusammenstoß mit tragischem Ausgang

Merkers (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montagmorgen 09:00 Uhr bis Dienstagmorgen gewaltsam in eine Mietwohnung in der Straße "An der Kleinen Wiese" in Merkers ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Täter etwas entwendeten. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

mehr