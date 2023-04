POL-EL: Bawinkel - Automat aufgebrochen

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Samstag gegen 5.30 Uhr in die Büroräume eines Kfz-Handels an der Georg-Wesener-Straße in Meppen eingebrochen. Sie durchsuchen zwei Schreibtische, machten jedoch keine Beute. Vermutlich wurden die Täter während der Tat von dem ausgelösten Alarm gestört, sodass sie in einem silbernen Pkw in Richtung B402 flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

