Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Parfüm entwendet: Bundespolizei nimmt Ladendieb fest

Köln (ots)

In einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs soll ein 42-Jähriger am Nachmittag des 09. März eine Flasche Parfüm entwendet haben. Bundespolizisten nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 15:17 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Filiale den Mann, wie er eine Parfumflasche im Wert von 203,- Euro in seine Jackentasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Der Ladendetektiv hielt den Dieb auf und zog die Bundespolizei hinzu. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest, leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Am Folgetag ordnete ein Richter im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens die Haft gegen den Staatenlosen an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell