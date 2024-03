Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen gesucht nach Unfall, Unfall mit Verletzten

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen gesucht nach Unfall mit Sachschaden

Am Freitag zwischen 12:00 und 16:30 Uhr wurde ein schwarzer VW-Polo durch einen bislang unbekannten Pkw beschädigt. Der Polo war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Böhmerwaldstraße in Aalen, im Bereich des dortigen Polizeipräsidiums, abgestellt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken neben dem Polo touchierte der bislang unbekannte Pkw den Polo. Das Polizeirevier Aalen sucht nun nach dem möglichen Verursacher und bittet Zeugen des Vorfalls um Meldung unter 07361 524 150.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Verletzten

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:14 Uhr kam es an der Kreuzung Oberbettringer Straße / Königsturmstraße zum Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 26-jährigen Audi Fahrers. Beim Zusammenstoß wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro.

