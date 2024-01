Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4369

Neuweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden ist am heutigen Morgen eine 27-jährige Frau auf der Kreisstraße 4369 bei Neuweiler.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 08:00 Uhr eine 27-jährige Renault-Fahrerin die Kreisstraße 4369 von Zwerenberg in Richtung Simmersfeld. In einer Linkskurve geriet die Fahrzeugführerin offenbar aufgrund Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Bus. Die 27-Jährige verstarb am Unfallort. Die Busfahrerin wurde vorsorglich ärztlich betreut. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich sieben Schulkinder im Bus, wovon eines mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die anderen Schüler wurden durch die Feuerwehr in Simmersfeld gebracht und dort den Eltern überstellt.

Neben dem Rettungsdienst samt Notarzt waren Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Altensteig und Simmersfeld waren mit 7 Fahrzeugen im Einsatz. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden - eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizei in Freudenstadt führt die weitergehenden Unfallermittlungen.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell