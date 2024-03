Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle mit Verletzten

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Am Freitag gegen 15:45 Uhr fuhr 82-jähriger Hyundai-Fahrer von einem Grundstück auf die Hauptstraße und übersah hierbei eine ebenfalls 82-jährige Fußgängerin, die soeben die Fahrbahn querte. Diese wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt.

Frankenhardt: Unfall mit drei Verletzten

Am späten Freitagabend gegen 23:00 Uhr kam es auf dem Ostweg im Ortsteil Honhardt zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer, der in Richtung Appensee unterwegs war, kam zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einer entgegenkommenden 25-jährigen Mercedes-Fahrerin. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge, im Mercedes war noch ein 32-jähriger Beifahrer, wurden durch den Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

