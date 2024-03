Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Stadt doppelt geschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Wie ein Zeuge am Montagmorgen feststellte, hatten sich Unbekannte am Bauhof der Stadt zu schaffen gemacht. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen überstiegen der oder die Täter die Umzäunung des Geländes am Bahnhof und versuchten in der Folge mit einem Werkzeug gewaltsam in die Lagerhalle zu gelangen. Augenscheinlich scheiterten die Unbekannten jedoch sowohl an der Fenstervergitterung als auch an der massiven Tür. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde überdies bekannt, dass sich Unbekannte auch am derzeit im Umbau befindlichen Sportlerheim in der Werner-Seelenbinder-Straße zu schaffen machten. Hier drangen der oder die Täter über ein Fenster ein, entwendeten aber augenscheinlich nichts. Im unmittelbaren Nahbereich wurde noch ein Bauzaun beschädigt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird nunmehr ermittelt.

