Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dubioses Gewinnversprechen teuer bezahlt

Jena (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag wurde eine 61-Jährige durch eine unbekannte Person telefonisch kontaktiert. Hier erfolgte ein Gewinnversprechen in Höhe von 500.000,- Euro. Für den Erhalt sollte die Frau "lediglich" 4.000,- Euro auf ein ihr genanntes Konto überweisen. Diesem kam die Frau nach. Am Montag erhielt die Frau sodann eine Überweisung von 9.000,- Euro, verbunden mit einem erneuten Anruf der Betrüger. Nun forderten diese eine Überweisung auf ein anderes Konto in Höhe von 8.000,- Euro sowie die Übermittlung der Personalausweisdaten. Auch dieser Forderung kam sie nach. Erst das Gespräch mit der Tochter weckte bei der 61-Jährigen Zweifel am Sachverhalt, weshalb sie dann Anzeige wegen Betruges erstattete. Die Ermittlungen diesbezüglich sowie dem Verdacht der Geldwäsche wurden aufgenommen. Die Polizei warnt abermals von derartigen Telefongeschäften sowie dubiosen Gewinnversprechen. Tätigen Sie keine Überweisungen an Ihnen unbekannte Firmen oder Personen. Gehen Sie nicht auf Telefongeschäfte ein und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung. Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis. Denn Betrüger wollen immer nur ihr Bestes, nämlich Ihr Geld.

