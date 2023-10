Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer entblößt während der Fahrt Geschlechtsteil vor Spaziergängerin - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:10 Uhr entblößte ein derzeit noch unbekannter Täter im Dohlweg sein Geschlechtsteil vor einer 40-Jährigen Frau, welche mit ihrem Hund spazieren war. Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs, als er auf die Frau zufuhr, hierbei die Hose öffnete und sein Glied in der Hand hielt. Als er die Geschädigte passiert hatte, stieg er vom Rad ab, drehte sich erneut zu ihr um und präsentierte das Geschlechtsteil. Erst als die Frau mit dem Verständigen der Polizei drohte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in den Kehler Weg.

Sie beschrieb den Täter wie folgt:

Arabisches Erscheinungsbild, schlankes Gesicht, schwarzer Vollbart (unten spitz zulaufend), ca. 25 bis 30 Jahre, auffallend dunkle Augen, dunklere Haut. Trug eine dunkel Basecap mit hellerem Schild, weiße große Kopfhörer, helle Jeans, hellen Pullover, weiß rote Schuhe.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder ebenfalls von diesem belästigt wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell