Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit an Tramhaltestelle eskaliert

Jena (ots)

Aus bisher noch ungeklärten Gründen eskalierte am Montagmittag eine Situation an einer Tramhaltestelle in der Altenburger Straße. Ein 21-Jähriger geriet zuvor mit einem unbekannten Mann in eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge trat der Widersacher dem jungen Mann mehrfach gegen den Fuß und bedrohte diesen in der Folge. Im Anschluss bestiegen beide Personen die Tram. Noch vor der Hinzuziehung der Beamten entfernte sich der Unbekannte unerkannt. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm, Glatze und mehrere Piercings im Gesicht. Zur Bekleidung konnte nichts gesagt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 64853/2024, entgegen.

