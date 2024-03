Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener Autofahrer landet in Hecke

Weimar (ots)

Am Montagabend befuhr ein 36jähriger mit seinem Mercedes-Sprinter die Franz-Mehring-Straße mit Fahrtrichtung Wilhelm-Bock-Straße, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in einer Hecke landete. Der bei der Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Mann blieb unverletzt, wurde aber für die Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein beschlagnahmt. Insgesamt wurden ca. 10 Meter Hecke im Wert von etwa 1000 Euro beschädigt, die Beschädigungen am Transporter wurden auf 500 Euro geschätzt.

