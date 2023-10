POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Ford Fiesta stark beschädigt - "Golf-ähnliches" Fahrzeug flüchtet.

Lippe (ots) - In der vergangenen Woche vom 23.-29.10.2023 wurde in der Volkwinstraße ein schwarzer Fiat Freemont gestohlen. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand und war aufgrund eines platten Reifens nicht fahrbereit. Es wird daher vermutet, dass ein weiteres Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Zeugen, die Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der ...

mehr