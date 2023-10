Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrradanhänger aufgefunden - Eigentümer gesucht.

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Bahnhof in Detmold kam es am 16.10.2023 zu einem Diebstahl von einem Roller. Im Zuge der Ermittlungen wurden die unbekannten Tatverdächtigen mit dem entwendeten Roller und einem Fahrradanhänger gesehen. Dieser Fahrradanhänger konnte anschließend im Bereich Detmold, Vietberg aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrradanhänger konnte noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wahrscheinlich stammt der Anhänger ebenfalls aus einem Diebstahl. Wenn Sie Angaben zu dem Eigentümer machen können, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell