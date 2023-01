Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchversuch: Täter verursachen hohen Schaden

Kaiserslautern (ots)

Zum Jahreswechsel haben Diebe versucht, in der Merkurstraße in ein Geschäftsgebäude einzusteigen. Sie machten sich zwischen Freitag (30. Dezember 2022) und Montag (2. Januar 2023) an einem Rollladen des Gebäudes zu schaffen. Die Täter beschädigten diesen und auch die dahinterliegende Schiebetür, in das Geschäft vordringen konnten sie jedoch nicht. Der Einbruchversuch misslang. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

