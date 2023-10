Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Zeugen nach Raub eines Fanschals

Paderborn (ots)

(vh) Nach einem Raub eines Fanschals vor dem Paderborner Rathaus sucht die Polizei Zeugen.

Ein 21-jähriger Bielefelder hielt sich am späten Samstagabend zusammen mit zwei Begleitern im Cafe Barcelona auf. Plötzlich traten zwei unbekannte Männer an ihn heran und sprachen ihn auf seinen Fanschal von Arminia Bielefeld an, den er zu diesem Zeitpunkt um den Hals trug. Die beiden Männer haben ihn aufgefordert, mit nach nach draußen zu kommen, was er jedoch ablehnte. Daraufhin verließen die beiden Männer wieder die Lokalität. Nachdem der 21-jährige kurze Zeit später, gegen 23:45 Uhr, mit seinen Begleitern das Lokal verlassen hatte, traf er vor dem Lokal erneut auf die beiden Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt in einer Gruppe von drei weiteren männlichen Personen aufgehalten haben. Die Gruppe folgte ihm bis zum Rathaus, wo er erneut von einem der beiden Männer angesprochen wurde, die ihn zuvor im Cafe Barcelona angesprochen hatten.

Dieser forderte nun die Herausgabe des Schals. Als der 21-Jährige sich weigerte, den Schal zu übergeben, zog der Täter einen Schlagstock aus der Hose, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Kurz darauf riss er ihm den Schal vom Hals. Anschließend flüchtete der Täter zusammen mit seinen Begleitern über den Franz-Stock-Platz in Richtung Paderquellgebiet.

Der Haupttäter mit dem Schlagstock soll korpulent und ca. 22-23 Jahre alt gewesen sein. Bei seinem Begleiter soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten Südländer gehandelt haben. Dieser hatte kurze schwarze Haare und trug schwarze Kleidung. Zu den anderen Gruppenmitgliedern kann lediglich gesagt werden, dass sich ein Deutscher mit blonden Haaren darunter befunden habe.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell