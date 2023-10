Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch

Paderborn / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstag (10.10., 10.45 Uhr bis 19.30 Uhr) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Paderborn Geschwindigkeitsmessungen auf der B 1 im zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Salzkotten durch.

Im Messzeitraum wurden insgesamt 8238 Fahrzeuge gemessen.

Es wurden 402 Verwarnungsgelder erhoben, gegen 229 Verkehrsteilnehmende wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, fünf Fahrverbote wurden erteilt.

Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Schweden mit einer Geschwindigkeit von 182 km/h. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot in Deutschland.

Zwei Audifahrer waren mit 154 km/h bzw. 145 km/h unterwegs. Beide erwarten ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 480 Euro bzw. 320 Euro.

Deutlich wurde zudem, dass offensichtlich viele Motorradfahrer nochmals das schöne Wetter ausnutzten; viele davon waren zu schnell unterwegs und müssen nun mit Verwarnungsgeldern und Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

Im Rahmen des Einsatzes waren auch zwei ProViDa Kräder als Doppelstreife eingesetzt und führten Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B1 und der L776 durch.

Der Begriff ProViDa steht für Proof Video Data System, ein mobiles Videosystem für die Überwachung des fließenden Verkehrs. Diese Videofahrzeuge werden durch die Polizei eingesetzt, um schwerwiegende Ordnungswidrigkeiten und Straftaten beweissicher aufnehmen zu können.

Bei deren Messungen wurden zwei erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt:

Ein 36-jähriger BMW-Fahrer aus Lippstadt und ein 56-jähriger Audifahrer aus Büren waren auf der B1 in Richtung Salzkotten mit jeweils 151 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h unterwegs.

Die Fahrer erwarten jeweils ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte sowie einen Monat Fahrverbot. Ein weiterer Autofahrer muss mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einem Punkt rechnen.

Weitere Geschwindigkeitsmessungen wurden durch die ProViDa Kräder in der Paderborner Innenstadt im Bereich des inneren Rings sowie der Detmolder Straße durchgeführt, nachdem sich hier Anwohner in der Vergangenheit über laute und deutlich zu schnell fahrende Motorräder beschwert hatten.

Auf der Neuhäuser Straße fiel ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Schlangen auf, der seine Maschine bis in den Drehzahlbegrenzer drehte und so eine erhebliche Lärmbelästigung produzierte. Hierfür erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro.

Derselbe Motorradfahrer fiel wenig später erneut auf der Detmolder Straße auf: Er beschleunigte sein Motorrad auf fast 100 km/h bei erlaubten 50 km/h. Hierfür erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte und einem Monat Fahrverbot.

#PassAuf! - Nicht angepasste Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen!

Unabhängig von der Verursachung ist insbesondere die gefahrene Geschwindigkeit maßgeblich für die Schwere der Folgen. Im Kreis Paderborn passieren die meisten schweren Verkehrsunfälle auf Straßen außerhalb der Ortschaften.

Die Kreispolizeibehörde Paderborn führt deshalb kreisweit regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen durch - zu Ihrer Sicherheit.

