Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kripo sucht Zeugen zu räuberischer Erpressung

Gera (ots)

Gera: Ein 38 Jahre alter Mann wurde gestern Abend Opfer einer räuberischen Erpressung. Von zwei unbekannten Männern, welche als ausländisch beschrieben wurden, wurde der 38-Jährige gestern Abend kurz vor viertel neun (ca. 20:10 - 20:15 Uhr) bei der Treppe An der Himmelsleiter (zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und Robert-Blum-Straße) in Gera angesprochen. Die beiden Täter forderten von ihm die Herausgabe seines Geldbeutels. Der 38-Jährige kam dem nach und überreichte das Portemonnaie. Als der Hund des Geschädigten die beiden Räuber angreifen wollten, versuchten diese ihn mit einem Messer zu verletzten. Beim Versuch dies zu unterbinden, wurde der 38-Jährige verletzt. Die beiden Angreifer flüchteten daraufhin die Himmelsleiter nach oben, konkret in Richtung Tschirchstraße / Plauensche Straße. Trotz Fahndung konnten sie nicht gestellt werden. Der verletzte Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0242122/2023) übernommen und sucht nach Zeugen. Beschreibung der Täter: männlich, ausländischer Herkunft, dunkel gekleidet (Kapuzenoberteil). Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

