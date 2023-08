POL-IZ: 230804.3 Epenwöhrden: Wer hat die Ortstafel?

Itzehoe (ots) - Am Dienstag ist es einem Betrüger in Itzehoe gelungen, einen Mann in ein Tauschgeschäft zu verwickeln und auf diese Weise Geld von dem Geschädigten zu erlangen. Der Täter stand mit seinem Fahrzeug an der Pünstorfer Straße, Einmündung zur Bundesstraße 77, und machte den Anzeigenden auf sich aufmerksam. Es entwickelte sich ein Gespräch zwischen den Männern, wobei der Gauner Englisch sprach. Er gab ...

