POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit zwei Verletzten (Stand: 08:00 Uhr)

Neresheim: Unfall mit zwei Verletzten

Am Samstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 466 ein Unfall. Dabei fuhr ein 21-Jähriger in seinem Audi100 von Ohmenheim in Richtung Neresheim. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs bildete sich ein kurzer Rückstau, auf dessen Ende der Fahrer des Audi100 auffuhr. Die beiden 23 und 21-jährigen Insassen eines Audis am Ende des Fahrzeugschlange erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

