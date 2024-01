Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin greift Lebenspartner bei Streit körperlich an

Hagen-Eilpe (ots)

Nachdem eine Hagenerin in Eilpe ihren Lebenspartner körperlich angriff, musste die Polizei den Konflikt beenden. Am Montag (08.01.) stritt sich das Paar in den frühen Morgenstunden in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die 27-Jährige schmiss zunächst Gegenstände auf den Boden, schrie lautstark und beschädigte ein Schuhregal. Als der Mann seine Partnerin aufforderte sich zu beruhigen, schubste sowie kratzte sie ihn. Der Hagener prallte darüber hinaus mit dem Kopf gegen eine Tür und erlitt dadurch eine Verletzung an der Stirn. Die 27-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 0,8 Promille. Polizisten verwiesen sie der Wohnung und erteilten ihr ein zehntägiges Rückkehrverbot. Ihre Haus- sowie Wohnungstürschlüssel musste sie in der Wohnung lassen. Die Frau erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell