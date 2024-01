Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener tritt an Tankstelle gegen fahrende Autos - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Freitag, 05.01.2024, riefen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Elseyer Straße gegen 06:00 Uhr die Polizei. Ein Betrunkener trat dort gegen die Fahrzeuge abfahrender Kunden und störte den Geschäftsbetrieb. Als die Beamten eintrafen, hielt der 56-Jährige eine Weinflasche in der Hand und kündigte an, jemanden schlagen zu wollen. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Als die Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, setzte er sich zur Wehr und beleidigte die Beamten. Sie rangen den Mann zu Boden, legten dem Hagener Handfesseln an und später eine Anzeige gegen ihn vor. Er verbrachte die nächsten Stunden zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. (hir)

