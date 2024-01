POL-HA: Mann in Van ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Freitag, 05.01.2024, riefen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Elseyer Straße gegen 06:00 Uhr die Polizei. Ein Betrunkener trat dort gegen die Fahrzeuge abfahrender Kunden und störte den Geschäftsbetrieb. Als die Beamten eintrafen, hielt der 56-Jährige eine Weinflasche in der Hand und kündigte an, jemanden schlagen zu wollen. Einem ...

mehr