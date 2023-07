Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebstahl

2 LKW betroffen

Dreis-Brück (ots)

Im Bereich der Vulkanhöhe I wurden von Freitag auf Samstag (08.07.2023) zwei LKW angegangen und eine dreistellige Zahl an Litern Kraftstoff abgepumpt, u.a. ein Tankschloss dabei beschädigt. Wer in der fraglichen Nacht rund um das Industriegebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird aufgefordert, sich mit der Polizei in Daun in Verbindung zu setzen.

