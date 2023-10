Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoknacker treiben in Korschenbroich ihr Unwesen

Korschenbroich (ots)

In der Nacht von Samstag (07.10.) auf Sonntag (08.10.) kam es in Korschenbroich zu zwei Vorfällen, bei denen Diebe geparkte Fahrzeuge nach Wertgegenständen absuchten.

Zwischen 21:00 (7.10.) und 05:30 Uhr (08.10.) schlugen sie auf der Christine-Teusch-Straße zu und entwendeten die Zulassungsbescheinigung aus einem Pkw.

Gegen 04:30 Uhr wurde eine Anwohnerin auf der Pescher Straße durch die Aktivität eines Bewegungsmelders wach. Am Morgen musste sie dann das Fehlen zweier Sonnenbrillen feststellen. An beiden Autos konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

In der Nacht von Sonntag (08.10.), 19:00 Uhr, auf Montag (09.10.), 08:30 Uhr, öffneten Einbrecher dann einen Pkw auf der Zalfenstraße und flüchteten mit Kleingeld.

Am Hoppbruch erzielten die Diebe nach ersten Erkenntnissen keine Beute, nachdem sie zwischen 13:00 Uhr (08.10.) und 08:30 Uhr (09.10.) ein Auto durchwühlt hatten.

Auf der Straße "Drölsholz" ließ der Halter sein Fahrzeug am Montagmorgen (09.10.) nur einen kurzen Moment unverschlossen zurück. Als er um 09:15 Uhr zurückkehrte, musste er das Fehlen zweier Tankkarten sowie einer Kreditkarte feststellen.

Am Freitag (6.10.) parkte ein Korschenbroicher seinen Pkw auf der Straße "Tümpsend". Als er am Montagmorgen sein Fahrzeug aufsuchte, war die unbeschädigte Fahrertür angelehnt. Es fehlte Kleingeld.

Wie die Täter die Fahrzeuge öffneten, ist Betsandtteil der Ermittlungen. Diese hat das Kriminalkommissariat 14 in allen Fällen aufgenommen, prüft Tatzusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell