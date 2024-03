Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Unfälle

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Einbruch in Lagerhalle - Zeugenaufruf

Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, konnte festgestellt werden, dass bisher unbekannte Diebe in eine Lagerhalle in der Rudolf-Then-Straße einbrachen. Sie entwendeten verschiedene elektronische Gegenstände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Wert des Diebesgut bedarf weiterer Ermittlungen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0791/4000.

Schwäbisch Hall-Hessental: Versuchter Einbruch

Zwei dunkel gekleidete Personen konnten am Samstag, um 23:44 Uhr, von mehreren Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie einen Bauzaun aufbrachen um auf ein Grundstück in der Lise-Meitner-Straße zu gelangen. Als die Beiden erkannten, dass sie beobachtet werden entfernten sie sich in einem dunklen BMW vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden Täter einer Kontrolle unterzogen werden. Sie müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wolpertshausen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW-Transporter die Landstraße 2218 von Ilshofen in Richtung Wolpertshausen. Bei starkem Nebel kam er auf gerader Strecke vor der Einmündung der Landstraße 1037 nach links von der Fahrbahn ab und kam im Graben zum Stehen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stand, weshalb er zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht wurde. Der 20-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kreßberg: Hoher Sachschaden nach Alkoholfahrt

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 35-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, die Weidelbacher Straße. Hierbei kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Brückengeländer. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell