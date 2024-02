Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täter sollen sich am Freitag gegen 0 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in den Keller eine Einfamilienhauses in der Albersbacher Straße verschafft haben. Die Diebe entwendeten mutmaßlich einen an der Wand befestigten Tresor. Ersten Erkenntnissen zu Folge liegt der entstandene Diebstahlschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeiposten Oberkirch unter der Rufnummer: 07841 7066-0 in Verbindung zu setzten. /ls

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell