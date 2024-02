Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hohberg (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Hohberg sind nach einer Unfallflucht am Samstagvormittag auf dem Wirtschaftsweg entlang der Bahngleise in der Straße "Binzburghöfe" auf der Suche Zeugen, insbesondere nach der Fahrerin eines hellblauen Wagens. Dieser Zeugin dürfte der mutmaßliche Unfallverursacher, der Fahrer eines silbernen Geländewagens mit Anhänger, gegen 10:45 Uhr auf dem Wirtschaftsweg entgegengekommen sein. Zuvor hatte der bislang unbekannte Fahrer des Geländewagens eine Radfahrerin überholt und sie hierbei mit dem Anhänger gestreift. Die 75 Jahre alte Radlerin kam hierbei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Fahrzeuggespanns fuhr jedoch einfach weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Fahrerin des hellblauen Autos oder andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07808 9148-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

/wo

