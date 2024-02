POL-OG: Bühl - Unfall nach Überholmanöver, Zeugen gesucht

Bischweier (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht auf Donnerstag in eine Garage in der Straße "Im Rainacker" ein. Gegen 3:25 Uhr wurde eine Bewohnerin des Hauses auf den Einbruch aufmerksam und weckte ihren Ehemann. Bei einer Nachschau bemerkte der Ehemann eine fremde Person in seiner geöffneten Garage. Auf Ansprache habe der Unbekannte die Garage ...

mehr