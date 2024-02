Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bischweier (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht auf Donnerstag in eine Garage in der Straße "Im Rainacker" ein. Gegen 3:25 Uhr wurde eine Bewohnerin des Hauses auf den Einbruch aufmerksam und weckte ihren Ehemann. Bei einer Nachschau bemerkte der Ehemann eine fremde Person in seiner geöffneten Garage. Auf Ansprache habe der Unbekannte die Garage verlassen. Ein zweiter, mutmaßlicher Komplize habe dem Bewohner aus dem Hinterhalt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Das Duo soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und zirka 170 Zentimeter groß gewesen sein. Beide sollen dunkle Jacken und Kapuzen getragen haben, die aufgrund Regens sehr durchnässt gewesen wären. Anschließend sollen sie in Richtung Sportplatz Bischweier und Netto-Markt Bischweier gerannt sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen eingeleitet und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

/ph

