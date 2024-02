Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand und tätlicher Angriff

Offenburg (ots)

Am Mittwoch gegen 22 Uhr wurde eine schlafende und mutmaßlich stark alkoholisierte Person in einem Bus in der Hauptstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten konnte sich dieser, aufgrund der starken Alkoholisierung, nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten. Eine Kommunikation mit dem Mann war zu keinem Zeitpunkt möglich. Für weitere Maßnahmen wurde er auf das Polizeirevier in Offenburg verbracht, wobei der 22-Jährige mehrfach erheblichen Widerstand leistete. Außerdem beleidigte und attackierte er die eingesetzten Ordnungshüter körperlich. Der Störenfried wurde nach Mitternacht von seiner Lebensgefährtin abgeholt. Auf ihn wartet unter anderem eine Anzeige wegen dem tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. /ls

