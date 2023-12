Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbruch mit großer Beute

Erfurt (ots)

In der Altstadt von Erfurt machte ein Einbrecher in den vergangenen Tagen große Beute. Der Unbekannte drang zunächst in ein Mehrfamilienhaus ein und ging weiter zu den Kellerabteilen. Dort machte er sich gleich an drei Kellerboxen zu schaffen. Er brach die Türen auf und schnappte sich Teile einer Spielekonsole, Werkzeug und alkoholische Getränke. Auch ein Mountainbike weckte sein Interesse. Der Dieb machte sich schließlich mit einer Beute im Wert von mehr als 1.200 Euro aus dem Staub. Die Anwohner bemerkten den Einbruch Donnerstagvormittag und informierten die Polizei. Diese ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

